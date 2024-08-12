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До Києва прибула делегація сенаторів США

12 серпня 2024, 15:33
До Києва прибула делегація сенаторів США
Фото: Пресслужба Кабміну
Обговорили зі Шмигалем підтримку України й заморожені активи рф.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем пріоритетні потреби у відновленні України.
 
Про це він повідомив у Telegram-каналі. 
 
"Радий вітати у Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія). Зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі. Подякував за голосування у Сенаті важливих для України ініціатив. Озвучив наші потреби в посиленні ППО. Перші літаки F-16 вже в Україні, і тут надзвичайно цінна допомога США в навчанні українських пілотів", - написав Шмигаль.
 
Він також поінформував також сенаторів про наші пріоритети, зокрема - щодо імплементації реформ.
 
"Вдячні за допомогу США у відновленні української енергетики. Серед головних викликів сьогодні — підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо зруйноване та децентралізуємо нашу енергосистему, аби зробити її менш вразливою до атак росії", - зазначив український прем'єр.
 
Окрему увагу співрозмовники приділили замороженим російським активам. 
 
"Важливо їх повністю конфіскувати та направити кошти на нагальні потреби України й нашу відбудову. Ми також закликаємо американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що сприятиме довгостроковому відновленню й зростанню української економіки", - наголосив Шмигаль.
СШАвійна в УкраїніСенатори СШАросія окупанти

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