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До Києва прибула двопартійна делегація Когресу США

22 квітня 2024, 13:51
До Києва прибула двопартійна делегація Когресу США
Фото: Посольство США в Україні
У столицю України приїхало четверо членів Палати представників.

Сьогодні, 22 квітня, до столиці України Києва потягом прибула двопартійна делегація Когресу США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві радо вітає сьогодні двопартійну делегацію Конгресу США — членів Палати представників Томаса Кейна, Білла Кітінга, Мадлен Дін та Натаніеля Морана", – написала пресслужба посольства у телеграмі. 

Також у посольстві додали, що цей візит є ще одним нагадуванням про те, що підтримка Штатами України є непохитною.

Конгрес СШАпосольствовійна в Україніросія окупанти

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