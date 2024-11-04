До Києва прибула глава МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з дев'ятим візитом із початку повномасштабної російської агресивної війни проти України.

Про це повідомляє МЗС ФРН.

"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців, але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - заявила міністерка.

Під час поїздки міністр закордонних справ Бербок "хоче провести політичні переговори, а також поспілкуватися з українцями, які вже майже 1000 днів мужньо обстоюють майбутнє своєї країни в мирі й безпеці в різний спосіб і підтримують одне одного".

"Ми протиставимо цій жорстокості нашу людяність і підтримку - щоб українці не лише пережили зиму, а і щоб вижила їхня країна. Адже вони також захищають свободу всіх нас у Європі", - сказала міністр.

Вона додала, що окрім нашої енергетичної допомоги - "зимового щита" для України - важливу роль у цьому відіграє зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Бербок, ремонт, сонячні батареї та генератори марні, якщо вони беззахисні перед наступним ракетним ударом.

"Тому поїздка буде також спрямована на те, щоб отримати уявлення про те, де міжнародна спільнота може продовжувати надавати адресну підтримку", - сказала глава МЗС.

У німецькому відомстві наголосили, що мета путіна - ще більше віддалити Україну від її європейських сусідів.

"Цей план не працює. Навпаки, Україна вже провела важливі реформи. Комісія ЄС визнає цей прогрес у своїй доповіді про розширення. Це одна з причин, через яку міністр закордонних справ зараз їде до Києва, щоб запевнити українців у тому, що Німеччина й надалі тісно супроводжуватиме їх на їхньому рішучому шляху до ЄС", - наголосили в МЗС.