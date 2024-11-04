Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Києва прибула глава МЗС Німеччини

04 листопада 2024, 10:24
До Києва прибула глава МЗС Німеччини
Фото: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з дев'ятим візитом із початку повномасштабної російської агресивної війни проти України.

Про це  повідомляє МЗС ФРН

"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців, але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - заявила міністерка.

Під час поїздки міністр закордонних справ Бербок "хоче провести політичні переговори, а також поспілкуватися з українцями, які вже майже 1000 днів мужньо обстоюють майбутнє своєї країни в мирі й безпеці в різний спосіб і підтримують одне одного".

"Ми протиставимо цій жорстокості нашу людяність і підтримку - щоб українці не лише пережили зиму, а і щоб вижила їхня країна. Адже вони також захищають свободу всіх нас у Європі", - сказала міністр.

Вона додала, що окрім нашої енергетичної допомоги - "зимового щита" для України - важливу роль у цьому відіграє зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Бербок, ремонт, сонячні батареї та генератори марні, якщо вони беззахисні перед наступним ракетним ударом.

"Тому поїздка буде також спрямована на те, щоб отримати уявлення про те, де міжнародна спільнота може продовжувати надавати адресну підтримку", - сказала глава МЗС.

У німецькому  відомстві наголосили, що мета путіна - ще більше віддалити Україну від її європейських сусідів.

"Цей план не працює. Навпаки, Україна вже провела важливі реформи. Комісія ЄС визнає цей прогрес у своїй доповіді про розширення. Це одна з причин, через яку міністр закордонних справ зараз їде до Києва, щоб запевнити українців у тому, що Німеччина й надалі тісно супроводжуватиме їх на їхньому рішучому шляху до ЄС", - наголосили в МЗС.

 

Останні матеріали

Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Політика
Ескалація задля деескалації. Про науку ядерної війни та неминучий відступ США зі світової арени – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 12:55
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Бізнес & Фінанси
Фінансові проблеми путіна. Для Європи і США настав час закрутити гайки росії та прискорити закінчення війни – Пітер Доран
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 08:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється