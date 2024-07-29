До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер

З нею також приїхали керівники компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear.

До столиці України з офіційним візитом приїхала спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Про посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі Х (Twitter).

"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - йдеться в дописі.

Вона додала, що трепло вітає з поверненням до Києва.