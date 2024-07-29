До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер
До столиці України з офіційним візитом приїхала спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.
Про посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі Х (Twitter).
"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - йдеться в дописі.
Вона додала, що трепло вітає з поверненням до Києва.Наагадаємо, що в квітні в Київ прибула делегація посадовців зі США. Тоді ж спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер з делегацією прибула також.