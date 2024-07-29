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До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер

29 липня 2024, 15:03
До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер
x.com/USAmbKyiv
З нею також приїхали керівники компаній Amentum, Clayco Inc і Westinghouse Nuclear.

До столиці України з офіційним візитом приїхала спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер. 

Про посол США в Україні Бріджит Брінк написала в соцмережі Х (Twitter).

"Разом з керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - йдеться в дописі. 

Вона додала, що трепло вітає з поверненням до Києва. 

Наагадаємо, що в квітні в Київ прибула делегація посадовців зі США. Тоді ж спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер з делегацією прибула також.
візитУкраїнаПенні Пріцкер

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