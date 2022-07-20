ПОЛІТИКА НОВИНИДо Києва прибули міністри закордонних справ Австрії Александер Шелленберг та Чеської Республіки Ян Ліпавський.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії
Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною
Фото: ДПСУ
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.
"До Києва прибули очільники МЗС Австрії та Чехії", - ідеться у повідомленні.
ДПСУ також цитує Твіттер Шелленберга.
"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", — написав австрійський міністр.
Нагадаємо, 19 липня Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Словенії в Україні Томаж Менцін відвідав Ірпінь Київської області.
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20 07 2022 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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