RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії

Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною
До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії Александер Шелленберг та Чеської Республіки Ян Ліпавський.
До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії Фото: ДПСУ
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі.
 
"До Києва прибули очільники МЗС Австрії та Чехії", - ідеться у повідомленні.
 
ДПСУ також цитує Твіттер Шелленберга.
 
"Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", — написав австрійський міністр.
 
Нагадаємо, 19 липня Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Словенії в Україні Томаж Менцін відвідав Ірпінь Київської області.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2022 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.