До Києва прибули глави МЗС Австрії та Чехії Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною

До Києва прибули міністри закордонних справ Австрії Александер Шелленберг та Чеської Республіки Ян Ліпавський.

Фото: ДПСУ

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Телеграмі. "До Києва прибули очільники МЗС Австрії та Чехії", - ідеться у повідомленні. ДПСУ також цитує Твіттер Шелленберга. "Радий нарешті повернутися в Україну з моїм дорогим колегою Яном Ліпавським. Жахливо бачити, що жорстока агресивна війна Росії зробила з цією прекрасною країною та її народом. Ми продовжуватимемо стояти з Україною", — написав австрійський міністр. Нагадаємо, 19 липня Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Словенії в Україні Томаж Менцін відвідав Ірпінь Київської області.

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