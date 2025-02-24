Це вже третій потяг із іноземними делегаціями.

До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Потягом на столичний вокзал прибули президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.

Це вже третій потяг із іноземними делегаціями. Перед ци до Києва прибув потяг із керівництвом ЄС, а також потяг із лідерами країн Балтії, Іспанії та Канади.