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До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції

24 лютого 2025, 11:29
До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції
Фото: Суспільне
Це вже третій потяг із іноземними делегаціями.
До Києва прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.
 
Про це пише Суспільне. 
 
Потягом на столичний вокзал прибули президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
 
Від України на вокзалі потяг із керівництвом ЄС зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці.
 
Це вже третій потяг із іноземними делегаціями. Перед ци до Києва прибув потяг із керівництвом ЄС, а також потяг із лідерами країн Балтії, Іспанії та Канади.
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