До Києва прибув Боррель та мер Риги
З візитом до Києва 6 лютого прибули високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та мер Риги Вілніс Кірсіс.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", – йдеться у дописі Гончаренка.
Він вказав, що до української столиці також прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола. Нардеп виклав спільне фото з ними.