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До Києва прибув Боррель та мер Риги

06 лютого 2024, 08:25
До Києва прибув Боррель та мер Риги
Фото: Українська правда
Боррель анонсував свій візит у Брюсселі 21 січня, однак не назвав тоді цілей та не анонсував зустрічі.

З візитом до Києва 6 лютого прибули високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель та мер Риги Вілніс Кірсіс.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель прибув в Київ. Мав нагоду з ним поговорити в потязі. Це справжній друг України", – йдеться у дописі Гончаренка.

Він вказав, що до української столиці також прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола. Нардеп виклав спільне фото з ними.

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