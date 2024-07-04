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ПОЛІТИКА

До Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі

04 липня 2024, 12:04
До Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі
джерело facebook.com/GeneralStaff
Зазначається, що генерал здійснив візит до України на запрошення главкома Олександра Сирського.

4 липня до Києва прибув начальник Генштабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула. Він прибув до столиці за запрошенням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє Генштаб Польщі, Генштаб ЗСУ.

"Начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал Вєслав Кукула розпочав робочу зустріч у Києві з покладання букету квітів до Стіни пам'яті загиблих за Україну", - йдеться у повідомленні Генштабу Польщі.

Зазначається, що генерал здійснив візит до України на запрошення главкома Олександра Сирського.

"Це ще одна важлива зустріч обох командувачів, яка демонструє солідарність та співпрацю між Польщею та нашим східним сусідом перед російською агресією", - додали в Генштабі.

При цьому у Генштабі ЗСУ уточнили, що генерали провели плідні переговори для посилення співпраці щодо протистояння російській агресії.

"Польща є надійним партнером України з самого початку повномасштабного вторгнення росії. Цінуємо військово-технічну допомогу та дипломатичну підтримку Польщі. Вдячні також за надання допомоги у підготовці наших підрозділів, які вже стали на захист держави. Перемогти агресора можна лише разом", сказав Сирський.

ПольщавізитСирський

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