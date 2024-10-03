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До Києва прибув новий генсек НАТО Марк Рютте

03 жовтня 2024, 15:33
До Києва прибув новий генсек НАТО Марк Рютте
Він зустрівся із Володимиром Зеленським.
У четвер, 3 жовтня, до Києва прибув новий генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте.
 
Про це ідеться на сайті НАТО.
 
У рамках свого візиту Рютте вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели спільну прес-конференцію з представниками ЗМІ, на якій очільник Альянсу подякував українському лідеру за запрошення.
 
"Це мій п'ятий візит до України відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022-го року. Разом ми відвідували Харків, Одесу, і, звісно, провели безліч зустрічей тут, у Києві", - сказав він.
 
Президент нагадав, що Україна потребує зняття заборони на використання далекобійної зброї по території росії. За його словами, без цього дозволу нам не вдасться зупинити країну-агресора.
 
"Коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо дати нам можливість зупиняти росію тією чи іншою зброєю, дати дозвіл, дати відповідні системи", – наголосив Рютте.
НАТОвійна в УкраїніРюттеросія окупанти

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