До Києва прибув новий генсек НАТО Марк Рютте

Він зустрівся із Володимиром Зеленським.

У четвер, 3 жовтня, до Києва прибув новий генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте.

Про це ідеться на сайті НАТО.

У рамках свого візиту Рютте вже зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Вони провели спільну прес-конференцію з представниками ЗМІ, на якій очільник Альянсу подякував українському лідеру за запрошення.

"Це мій п'ятий візит до України відтоді, як росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022-го року. Разом ми відвідували Харків, Одесу, і, звісно, провели безліч зустрічей тут, у Києві", - сказав він.

Президент нагадав, що Україна потребує зняття заборони на використання далекобійної зброї по території росії. За його словами, без цього дозволу нам не вдасться зупинити країну-агресора.

"Коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо дати нам можливість зупиняти росію тією чи іншою зброєю, дати дозвіл, дати відповідні системи", – наголосив Рютте.