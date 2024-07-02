До Києва приїде прем'єр Угорщини Віктор Орбан – The Guardian

Очікується, що президент Угорщини Віктор Орбан прибуде до Києва у вівторок, згідно з трьома джерелами, обізнаними з планами, у рамках несподіваного візиту для одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той момент, коли Угорщина перейме головування в ЄС.

Два джерела в Будапешті повідомили, що очікується, що Орбан зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Києві, під час першої поїздки прем’єр-міністра Угорщини до сусідньої України з початку повномасштабного вторгнення понад два роки тому.

Помічник Зеленського Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило ці плани.

"Орбан буде тут завтра, якщо не буде змін в останню хвилину", — сказало джерело.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани поїздки склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону двох країн.

"Передумовою зустрічі було розв'язання питання громадянства. За останні тижні домовленості було досягнуто. Вони зможуть оголосити про це як про успіх", – сказало джерело в Будапешті, яке знає про підготовку візиту.

"Попри те, що питання прав на національність було одним із найголосніших скарг Будапешта щодо України, скептики щодо Орбана звинуватили його у використанні цього питання як димової завіси для просування російських тез щодо конфлікту", - пише видання.