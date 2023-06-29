До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг

Тунберг входить до Міжнародної робочої групи, яка займається питаннями впливу російської агресії на екологічну систему України.

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг сьогодні, 29 червня, приїхала в Київ.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Тунберг як членкиня Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни взяла участь у зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським.

Також на зустрічі були присутні ексвіцепрем'єр-міністр та колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії у 1990-1997 роках Мері Робінсон.

Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.