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До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг

29 червня 2023, 19:12
До Києва приїхала екоактивістка Грета Тунберг
джерело president.gov.ua
Тунберг входить до Міжнародної робочої групи, яка займається питаннями впливу російської агресії на екологічну систему України.

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг сьогодні, 29 червня, приїхала в Київ.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Тунберг як членкиня Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни взяла участь у зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським. 

Також на зустрічі були присутні ексвіцепрем'єр-міністр та колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала та президентка Ірландії у 1990-1997 роках Мері Робінсон.

Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

візитГрета Тунбергзеленський

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