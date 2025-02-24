Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Києва приїхали президентка Єврокомісії і голова Євроради

24 лютого 2025, 08:07
До Києва приїхали президентка Єврокомісії і голова Євроради
Фото: Соцмережа Х Антоніу Кошти
До Києва прибули Кошта і Фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.
 
Про це європейські посадовці Кошта і фон дер Ляєн повідомили у соцмережі Х
 
"Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – написала фон дер Ляєн.
 
"В Україні, про Україну, з Україною", - прокоментував Кошта.
 
Він також поділився знімком з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.
 
Їх зустріли голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
ЄврокомісіяУрсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О’Брайен
Політика
Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 лютого 2025, 06:36
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Політика
Трамп схиляється до продажу України. Звісно, це не шлях до тривалого і справедливого миру – Wall Street Journal та Washington Post
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 15:22
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Політика
Геополітичний огляд. Трамп розбурхав усіх драконів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 лютого 2025, 12:31
Рівень бронезахисту визначає власник
Технології
Рівень бронезахисту визначає власник
21 лютого 2025, 11:36
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється