До Києва приїхали президентка Єврокомісії і голова Євроради
24 лютого 2025, 08:07
Фото: Соцмережа Х Антоніу Кошти
До Києва прибули Кошта і Фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.
Про це європейські посадовці Кошта і фон дер Ляєн повідомили у соцмережі Х
"Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – написала фон дер Ляєн.
"В Україні, про Україну, з Україною", - прокоментував Кошта.
Він також поділився знімком з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.
Їх зустріли голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.