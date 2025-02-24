До Києва приїхали президентка Єврокомісії і голова Євроради

До Києва прибули Кошта і Фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 24 лютого.

Про це європейські посадовці Кошта і фон дер Ляєн повідомили у соцмережі Х

"Ми сьогодні в Києві, тому що Україна – це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України. Це доля Європи", – написала фон дер Ляєн.

Він також поділився знімком з київського залізничного вокзалу разом з Урсулою фон дер Ляєн.

Їх зустріли голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.