До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Своїм приїздом він хоче підтвердити підтримку України.
Про це повідомляє ntv .
Політик прибув до столиці Київ потягом рано-вранці. Протягом дня він зустрінеться українським колегою Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським.
Головними темами поїздки є навчання українських солдатів та військова допомога. Візит міністра також має підтвердити підтримку України з боку Німеччини.
У плани входить покладання вінків на Майдані, де десять років тому розпочався Євромайдан, та відвідування українського військового полігону.
Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє він був у Києві у лютому.