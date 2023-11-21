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ПОЛІТИКА

До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини

21 листопада 2023, 07:32
До Києва приїхав глава Міноборони Німеччини
У Пісторіуса, зокрема, заплановані зустрічі з Умєровим та Зеленським.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до України з неоголошеним візитом. Своїм приїздом він хоче підтвердити підтримку України.

Про це повідомляє ntv .

Політик прибув до столиці Київ потягом рано-вранці. Протягом дня він зустрінеться українським колегою Рустемом Умеровим та президентом Володимиром Зеленським.

Головними темами поїздки є навчання українських солдатів та військова допомога. Візит міністра також має підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

У плани входить покладання вінків на Майдані, де десять років тому розпочався Євромайдан, та відвідування українського військового полігону.

Це другий візит Пісторіуса до Києва з моменту вступу на посаду міністра оборони. Востаннє він був у Києві у лютому.

Німечинаміноборонивізит

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