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До Києва приїхав єврокомісар з оборони

08 травня 2025, 21:33
До Києва приїхав єврокомісар з оборони
Фото: Х/ Andrius Kubilius
Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті і примирення у Києві
До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.
 
Про це стало відомо з його допису в X.
 
Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до  Дня пам’яті і примирення у Києві, де його можна бачити поруч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Єврокомісар нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.
 
"Та день перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", – написав Андрюс Кубілюс. 
 
Згодом у пресслужбі уряду розповіли про зустріч з Кубілюсом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де вони говорили про оборонну й технологічну співпрацю. 
 
Як зазначають, Шмигаль зазначив, що європейський план переозброєння ReArm Europe і "Біла книга" щодо майбутнього європейської оборони відкривають нові можливості для зміцнення співпраці з Україною в секторі безпеки та інтеграції оборонної промисловості України та ЄС.
 
Він також сказав про зацікавленість Києва у співпраці з європейськими компаніями у межах анонсованої ініціативи "Безпека та дії для Європи" (SAFE). 

 

війна в Україніросія окупанти

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