До Києва приїхав єврокомісар з оборони

До Києва приїхав єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс.

Андрюс Кубілюс опублікував фото з урочистостей до Дня пам’яті і примирення у Києві, де його можна бачити поруч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Єврокомісар нагадав, що у Другій світовій війні загинули близько 10 мільйонів українців.

"Та день перемоги у Європі для однієї половини Європи став для іншої половини, включно з Україною, ще одним періодом гніту в імперії, яка досі розвалюється. Українці борються проти агресії цієї імперії, за свою і нашу свободу. І ми переможемо", – написав Андрюс Кубілюс.

Згодом у пресслужбі уряду розповіли про зустріч з Кубілюсом прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, де вони говорили про оборонну й технологічну співпрацю.