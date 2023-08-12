До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії
В Київ завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє у Telegram.
"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", - написав він.
За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.
До того ж Головнокомандувач ЗСУ детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.
Крім того, вони обговорили нагальні потреби українського війська.
"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Залужний.
Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.
Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.
Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в рамках багатонаціональної навчальної операції "INTERFLEX" під керівництвом Сполученого Королівства з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.