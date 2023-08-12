Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії

12 серпня 2023, 17:40
До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії
t.me/CinCAFU
За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

В Київ завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє у Telegram.

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", - написав він.

За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

До того ж Головнокомандувач ЗСУ детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Крім того, вони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Залужний.

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. 

Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в рамках багатонаціональної навчальної операції "INTERFLEX" під керівництвом Сполученого Королівства з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії. 

БританіяЗалужнийвійна в Україні

Останні матеріали

Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється