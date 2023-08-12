До Києва приїхав начальник Штабу оборони Британії

За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

В Київ завітав начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомляє у Telegram.

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами", - написав він.

За словами Залужного, вони вже встигли провести роботу на одному із пунктів управління.

До того ж Головнокомандувач ЗСУ детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з наступальними та оборонними діями українських військових.

Крім того, вони обговорили нагальні потреби українського війська.

"Подякував партнерам за підтримку, продовжуємо боротися з російським агресором задля Перемоги", - підкреслив Залужний.

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах.

Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли підготовку в рамках багатонаціональної навчальної операції "INTERFLEX" під керівництвом Сполученого Королівства з базової військової підготовки особового складу Збройних Сил України у Великій Британії.