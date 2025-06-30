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До Києва вперше прибув новопризначений голова МЗС Німеччини

30 червня 2025, 09:35
До Києва вперше прибув новопризначений голова МЗС Німеччини
Фото: з вільного доступу
Він заявив, що російський диктатор путін намагається підкорити Україну та самостійно визначити її долю.
До Києва з зобов'язанням допомоги Україні прибув голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль.
 
Про це повідомляє Deutsche Welle.
 
Після прибуття Вадефуль заявив, що російський диктатор путін намагається підкорити Україну та самостійно визначити її долю.
 
"Він атакує українців жорстоким терором бомбардувань. Але попри всю руйнацію і весь терор, українці щодня знову і знову з рішучістю захищають свою країну, свою свободу і своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та витривалість. Це заслуговує на нашу найвищу шану", - заявив він.
 
У тому ж числі голова відомства пообіцяв, що Німеччина й надалі твердо стоятиме на боці України та допомагатиме їй успішно захищатися за допомогою гуманітарної та економічної допомоги, сучасних систем протиповітряної оборони (ППО), а також іншого озброєння. Зокрема відзначив, що "з цим зобов'язанням сьогодні приїхав до Києва".
 
Вадефуль додав, що Україна неодноразово доводила, що готова завершити повномасштабну війну шляхом серйозних переговорів. Натомість росія не бажає відступати ні від одного зі своїх ультиматумів, оскільки бажає капітуляції країни.
 
"І поки це так, ми й надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій. Над цим ми інтенсивно працюємо в межах Європейського Союзу та разом із партнерами з G7", - сказав він.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччина

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