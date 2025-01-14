Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Києва з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Німеччини

14 січня 2025, 10:57
До Києва з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Німеччини
Говоритимуть про подальшу допомогу Україні.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва вранці 14 січня.
 
Про це пише DW.
 
"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п'ятіркою країн і багатьма іншими союзниками", заявив Пісторіус.
 
Він повідомив, що хоче обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку України в її протистоянні російській агресії.
війна в УкраїніБорис Пісторіусросія окупанти

Останні матеріали

Триває російський контрнаступ в Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ в Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється