До Києва з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Німеччини

Говоритимуть про подальшу допомогу Україні.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва вранці 14 січня.

"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п'ятіркою країн і багатьма іншими союзниками", заявив Пісторіус.

Він повідомив, що хоче обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку України в її протистоянні російській агресії.