До Києва з неанонсованим візитом приїхав міністр оборони Німеччини
14 січня 2025, 10:57
Говоритимуть про подальшу допомогу Україні.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва вранці 14 січня.
Про це пише DW.
"Для мене важливо показати цією поїздкою, що ми продовжуємо активно підтримувати Україну. Це сигнал про те, що Німеччина як найбільша країна НАТО в Європі стоїть на боці України. Не одна, а разом із п'ятіркою країн і багатьма іншими союзниками", заявив Пісторіус.
Він повідомив, що хоче обговорити з українським урядом подальшу військову підтримку України в її протистоянні російській агресії.