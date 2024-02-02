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ПОЛІТИКА

До Києва з візитом прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі

02 лютого 2024, 12:36
До Києва з візитом прибула голова МЗС Канади Мелані Жолі
Джерело: Adrian Wyld/ZUMA Press/imago images
Під час пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постійно перебуває на зв'язку в телефонному режимі з канадською колегою.

До Києва з візитом прибула голова Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою обговорили санкції проти росії, озброєння для України й не тільки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Під час пресконференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що постійно перебуває на зв'язку в телефонному режимі з канадською колегою. Зокрема він привітав те, що Мелоні особисто з першого дня повномасштабної війни була поруч й допомагала вирішувати проблеми, з якими стикалась Україна.

За словами Кулеби, вони обговорили політику, економіку, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, а також заморожені активи росії. Також порушили питання:

  • нових рангів санкцій проти росії;
  • реалізації української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті - звільнення полонених та депортованих осіб.

"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані і Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні - яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", - відзначив Кулеба.

Як відзначив Кулеба, механізм, який запропонувала Канада для вирішення вищезгаданого питання, є дієвим, у зв'язку з чим Україна розраховує на те, що інші країни будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.

Також сторони обговорили й озброєння України.

"Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада. Канада - один з тих друзів, у яких немає жодних причин сумніватися", - відзначив Кулеба.

За словами Жолі, 2 лютого Канада й Україна започаткують коаліцію з повернення українських дітей. Оттава говоритиме про це питання з іншими країнами, серед яких Мексика, Бразилія, Південна Африка й Катар.

"І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з рф, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому - це перемога", - зауважила Жолі.

Канадавізит в Україну

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