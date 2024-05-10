До Києва з візитом прибула президентка Словаччини

Із міркувань безпеки інформація про подальшу програму глави Словаччини буде надаватися на постійній основі.

Сьогодні, 10 травня до Києва із офіційним візитом прибула президентка Словаччини Зузанна Чапутова.

Про це заявив речник президентки Словаччини Мартін Стрізінец.

"Я прибула сьогодні до Києва з прощальним візитом. Це вже четвертий раз за час мого перебування на посаді, третій раз – під час війни. Я тут також тому, що привіз добрі новини про допомогу Словаччини Україні", – цитує видання президентку Словаччини.

Речник Чапутової зазначив, що з міркувань безпеки інформація про подальшу програму глави Словаччини буде надаватися на постійній основі.

У Чапутової завершується термін президентських повноважень. У зв'язку з цим вона здійснює прощальні візити до країн.

Видання SME повідомило, що президентка Словаччини вже віддала данину пам'яті 118 жертвам біля села Мощун.

Варто зазначити, що уряд Словаччини відмовився від допомоги Україні. У зв'язку з цим громадяни країни почали збирати кошти на закупівлю боєприпасів Україні.