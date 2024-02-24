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ПОЛІТИКА

До Києва з візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн(оновлено)

24 лютого 2024, 08:37
До Києва з візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн(оновлено)
Фото: з вільного доступу
Урсула фон дер Ляєн планує оголосити про подальшу підтримку України Євросоюзом.

До Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення рф прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона повідомила у Twitter.

"У Києві, щоб відзначити річницю 2-го року війни росії проти України. І щоб відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", – написала фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що фон дер Ляєн має супроводжувати прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо. Саме його країна наразі головує в Раді ЄС.

Фон дер Ляєн має намір наголосити на подальшій підтримці ЄС, оскільки раніше цього місяця блок погодився надати Україні 50 мільярдів євро допомоги й працює над тим, щоб використати прибутки, отримані від конфіскованих російських активів, для фінансування відновлення України. ЄС також погодив новий пакет санкцій проти росії, який додає близько 200 імен до списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.

До Києва також приїхали прем'єри Італії, Канади та Бельгії.

Мелоні, Трюдо, де Кроо та фон дер Ляєн прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі, йдеться у заяві італійського уряду.

Очікується, що Мелоні проведе відеоконференцію з Києва за участю лідерів країн G7. Президент України Володимир Зеленський також приєднається до дискусії.

ЄСУрсула фон дер Ляєнвізит в Україну

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