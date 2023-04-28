Матеріали:
Теми:

До Києва з візитом прибули лідери двох країн ЄС

28 квітня 2023, 10:24
До Києва з візитом прибули лідери двох країн ЄС
Президент Чехії Павел та президентка Словаччини Чапутова зустрінуться з Зеленським.
Вранці 28 квітня до Києва прибули Президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.
Про це повідомляє Expats.

В ході візиту лідерів двох країн заплановано зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Чеська прес-служба повідомляє, що Павел погодив дату поїздки із Зеленським незабаром після його інавгурації. Після виборів обидва політики домовилися, що поїздка відбудеться разом з Чапутовою, яка вже відвідувала Україну раніше.

Візит очільників держав супроводжується суворими заходами безпеки, тому ЗМІ не дозволено транслювати зображення в режимі реального часу, щоб російські війська не могли їх відстежити.

Те саме стосується і порядку денного візиту: відомі лише приблизні плани того, як Павел і Чапутова проведуть час в Україні.

 

ЧехіяСловаччинапрезидентвійна в Українівізит в Україну

Останні матеріали

Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Політика
Видатні професори міжнародних відносин, ПРИПИНІТЬ. ГОВОРИТИ. ПРО. УКРАЇНУ. Настав час сісти і замовкнути – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 10:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється