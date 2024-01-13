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ПОЛІТИКА

До Києва з візитом прибув новий голова МЗС Франції

13 січня 2024, 13:01
До Києва з візитом прибув новий голова МЗС Франції
Фото: з вільного доступу
Як відзначив міністр, допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.

До Києва з візитом прибув голова Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції у Twitter-акаунті.

"Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню", - пише пресслужба.

Як відзначив міністр, допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням. 

"Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - заявив очільник МЗС Франції.

Як писало Le Figaro, в Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, втім Сежурне було призначено замість неї. 

УкраїнавізитФранція

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