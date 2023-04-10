Загалом країна планує надати близько 100 машин.

До літа Данія передасть Україні перші танки Leopard 1, а також артилерій установки Ceаsar. Разом з технікою прибудуть і навчені користуватися нею українські екіпажі.

Про це заявив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє Media Center Ukraine - Odesa.

"Ми сподіваємося, що артилерійські системи Ceasar ми передамо Україні наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, буде можливо надати близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі", – зазначив Поульсен.

Він також додав, що важливо, щоб українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.

"Наші артилеристи вже тренуються працювати на Ceasar. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом", – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати цю техніку, мають відповідні дозволи та доступ до документів, приїхати працювати до України.

"Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь у війні, іноземний легіон готовий відкрити двері", – додав Олексій Резніков.

Зазначимо, що Leopard 1 - це німецький попередник Leopard 2, який виготовлявся до 1984, але за рахунок численних модернізацій досі стоїть на озброєнні декількох країн, зокрема країн НАТО. Ceаsar - це сучасна французька самохідна артилерійська установка.