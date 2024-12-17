До мирних перемовин треба примушувати росію, а не Україну – Сікорський
17 грудня 2024, 10:31
Фото: polradio.pl
Сікорський різко висловився щодо рф
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що до мирних перемовин потрібно примушувати саме росію, а не Україну.
Про це пише DW.
"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - наголосив Сікорський у Брюсселі.
За його словами, Євросоюзу потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього повернення у Білий дім Дональда Трампа. Сікорський також пообіцяв посилення санкцій проти росії під час головування Польщі в ЄС.
"За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля й зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - підсумував він.