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До наступного опалювального сезону Україна буде готовою — Зеленський

06 березня 2023, 09:55
До наступного опалювального сезону Україна буде готовою — Зеленський
За наступні 6 місяці українські енергетики, урядовці, сектор безпеки та оборони мають зробити конкретні кроки, аби у наступний опалювальний сезон увійти готовими до будь-якої загрози.

Треба посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, заявив президент Володимир Зеленський. 

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Вже зараз ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За пів року наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі” - додав президент.

Він зауважив, що українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми потрібно надати більше можливостей для встановлення приватних об’єктів генерації та постачання електроенергії.

Це велика робота, вона вже почалася”, - підсумував Зеленський.

Галущенко минулого тижня заявив, що Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності.

енергетиказеленськийопалювальний сезонзвернення

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