До наступного опалювального сезону Україна буде готовою — Зеленський
Треба посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, заявив президент Володимир Зеленський.
Йдеться в відео зверненні.
“Вже зараз ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози. За пів року наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі” - додав президент.
Він зауважив, що українцям у межах проєкту децентралізації енергосистеми потрібно надати більше можливостей для встановлення приватних об’єктів генерації та постачання електроенергії.
“Це велика робота, вона вже почалася”, - підсумував Зеленський.
Галущенко минулого тижня заявив, що Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності.