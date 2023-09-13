До нових переговорів про ядерне роззброєння треба включити Китай – Шольц

Крім цього, однією з важливих задач в цьому секторі є перешкоджання Ірану виробляти уран, який міг би сприяти виробництву ядерної зброї.

Нові перемовини про ядерне роззброєння мають включати не тільки США та росію, але і Китай.



Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

Шольц заявив, що ядерна зброя становить загрозу існуванню людства, тому існує "негайне зобов'язання" зробити все можливе, щоб гарантувати, що вона ніколи не буде використана. Для цього треба залучити до переговорів про роззброєння не тільки США і рф, а і Китай.



Він зазначив, що дуже важливо почати новий етап контролю над озброєнням, додавши, що кілька інших країн також створили ядерний арсенал.

Окрім росії, яка очевидно погрожує своїм ядерним арсеналом, ще кілька країн стрімко розвивають цю галузь. Так, згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.