До офлайн-навчання в Україні готові 30% шкіл - міністр освіти

В той же час, 70% закладів освіти в Києві мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог

До навчання в режимі офлайн готові всього 30% українських шкіл.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Ми можемо констатувати, що 30% об'єктів вже готові до початку офлайн, адже разом з ДСНС проведено майже 30 тисяч перевірок", – розповів міністр.

Шкарлет зазначив, що відчинити свої двері для учнів зможуть лише ті школи, які пройшли перевірку.

В той же час, Департаменті освіти КМДА відзначили, що в столиці експертною комісією, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірені всі школи.

"Наразі можна впевнено казати, що майже 70% закладів освіти мають укриття (не бомбосховища!), які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці", - йдеться в повідомленні.

Втім, зазначається, що якщо з 1 вересня навчання таки розпочнеться офлайн, школи, у яких укриття не зможе вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання. А ті, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі.