До пакета австралійської військової допомоги для України увійдуть швидкісні човни

Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.

У пакет військової допомоги Україні від Австралії на суму $100 млн увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Про це повідомила пресслужба компанії Sentinel Boats.

"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні уряду Австралії", – зазначив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

Як йдеться у повідомленні компанії, швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних місіях: від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з висадки на борт у відкритому морі.

Човни можуть швидко розгортатися та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність.

Судна будуються у будуються в спеціалізованій майстерні Sentinel Boat у Хобарті. Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.

Виробник зазначив, що човни є довговічними та міцними, тому "українським збройним силам не доведеться купувати катери на заміну протягом багатьох десятиліть".