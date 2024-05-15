До пакета австралійської військової допомоги для України увійдуть швидкісні човни
У пакет військової допомоги Україні від Австралії на суму $100 млн увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.
Про це повідомила пресслужба компанії Sentinel Boats.
"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні уряду Австралії", – зазначив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.
Як йдеться у повідомленні компанії, швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних місіях: від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з висадки на борт у відкритому морі.
Човни можуть швидко розгортатися та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність.
Судна будуються у будуються в спеціалізованій майстерні Sentinel Boat у Хобарті. Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.
Виробник зазначив, що човни є довговічними та міцними, тому "українським збройним силам не доведеться купувати катери на заміну протягом багатьох десятиліть".