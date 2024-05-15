Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До пакета австралійської військової допомоги для України увійдуть швидкісні човни

15 травня 2024, 11:37
До пакета австралійської військової допомоги для України увійдуть швидкісні човни
Фото: Sentinel Boats
Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.

У пакет військової допомоги Україні від Австралії на суму $100 млн увійде партія сучасних надувних човнів з жорстким корпусом Sentinel 830R RHIB.

Про це повідомила пресслужба компанії Sentinel Boats.

"Перебуваючи в Хобарті, окрім доповідей у Тасманійському клубі та Королівському інституті об’єднаних служб, я також мав змогу оглянути човни, які виготовляє для України інноваційна компанія Tassie Sentinel. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні уряду Австралії", – зазначив посол України в Австралії Василь Мирошниченко. 

Як йдеться у повідомленні компанії, швидкість і маневреність платформи 830R використовуватимуться в різних місіях: від річкових операцій на складних водних шляхах України до операцій з висадки на борт у відкритому морі.

Човни можуть швидко розгортатися та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність.

Судна будуються у будуються в спеціалізованій майстерні Sentinel Boat у Хобарті. Кількість запланованих до передачі бортів невідома, вони будуть надані у найближчі місяці.

Виробник зазначив, що човни є довговічними та міцними, тому "українським збройним силам не доведеться купувати катери на заміну протягом багатьох десятиліть". 

Австраліявійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється