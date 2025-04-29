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ПОЛІТИКА

До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США

29 квітня 2025, 12:06
До Палати представників внесено пропозицію імпічменту президента США
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгресмен звинувачує Трампа у незаконному скороченні бюджетних витрат на окремі державні відомства через Департамент ефективності уряду (DOGE) без погодження з Конгресом.

Член Палати представників Шрі Танедар (штат Мічиган) вніс пропозицію про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", — написав конгресмен.

Танедар вніс пропозицію про імпічмент за сімома статтями:

  • перешкоджання правосуддю та зловживання виконавчою владою;
  • узурпація повноважень щодо асигнувань;
  • зловживання торговельними повноваженнями та міжнародна агресія;
  • порушення прав, передбачених Першою поправкою;
  • створення незаконного відомства;
  • хабарництво та корупція;
  • тиранічне перевищення повноважень.

Як зазначає Axios, цього року це перший випадок, коли президенту США або члену його адміністрації намагаються оголосити імпічмент. Водночас журналісти переконані, що ці заходи нікуди не приведуть, особливо враховуючи, що саме республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат.

Член Палати представників Ел Грін (Техас), якого минулого місяця розкритикували за те, що він зірвав виступ Трампа на спільному засіданні Конгресу, заявив, що також планує підготувати статті про імпічмент.

Ще один член Палати представників Ільхан Омар (штат Міннесота) також у приватному порядку запропонував оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету, раднику з питань національної безпеки Майку Волтцу і директорці національної розвідки Тулсі Габбард у звʼязку з "Сигналгейтом".

СШАКонгрес СШАДональд Трампімпічмент

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