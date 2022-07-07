ВІДПОЧИНОК НОВИНИЗ 1910 року під час перегонів биків загинуло шістнадцять людей, останній раз - у 2009 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Памплону повернеться традиційне енсьєро - забіг з биками
Проведення забігу було скасовано у 2020 році через пандемію коронавірусу
Енсьєро - традиційний іспанський забіг биків Фото: З вільних джерел
У результаті забігу в четвер кілька бігунів зазнали ударів і важких падінь, у той час як десятки тисяч людей раділи поверненню однієї з найвідоміших традиційних подій Європи.
У лікарні Памплони повідомили про госпіталізацію шістьох людей. Серед них 30-річний американець, який зламав ліву руку, і 16-річний іспанець, який втратив частину пальця. Постраждали також четверо іспанців віком від 19 до 45 років.
Ранковий забіг биків у четвер був першим із восьми запланованих. Решта дня зазвичай включає масове пияцтво, споживання їжі та відвідування культурних заходів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 07 2022 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Море за сіткою: Замінований сезон на одеських пляжах
- ФОТО Литовська компанія надіслала замовнику Z-футболки "сюрприз" з кораблем
- ФОТО У Норвегії заборонили розводити британських бульдогів та один із видів спаніелів. Чому саме їх?
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"