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До Памплону повернеться традиційне енсьєро - забіг з биками

Проведення забігу було скасовано у 2020 році через пандемію коронавірусу
З 1910 року під час перегонів биків загинуло шістнадцять людей, останній раз - у 2009 році.
До Памплону повернеться традиційне енсьєро - забіг з биками Енсьєро - традиційний іспанський забіг биків Фото: З вільних джерел

У результаті забігу в четвер кілька бігунів зазнали ударів і важких падінь, у той час як десятки тисяч людей раділи поверненню однієї з найвідоміших традиційних подій Європи.

У лікарні Памплони повідомили про госпіталізацію шістьох людей. Серед них 30-річний американець, який зламав ліву руку, і 16-річний іспанець, який втратив частину пальця. Постраждали також четверо іспанців віком від 19 до 45 років.

Ранковий забіг биків у четвер був першим із восьми запланованих. Решта дня зазвичай включає масове пияцтво, споживання їжі та відвідування культурних заходів.

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07 07 2022 13:41
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