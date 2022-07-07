До Памплону повернеться традиційне енсьєро - забіг з биками

Проведення забігу було скасовано у 2020 році через пандемію коронавірусу

З 1910 року під час перегонів биків загинуло шістнадцять людей, останній раз - у 2009 році.

У результаті забігу в четвер кілька бігунів зазнали ударів і важких падінь, у той час як десятки тисяч людей раділи поверненню однієї з найвідоміших традиційних подій Європи.

У лікарні Памплони повідомили про госпіталізацію шістьох людей. Серед них 30-річний американець, який зламав ліву руку, і 16-річний іспанець, який втратив частину пальця. Постраждали також четверо іспанців віком від 19 до 45 років.

Ранковий забіг биків у четвер був першим із восьми запланованих. Решта дня зазвичай включає масове пияцтво, споживання їжі та відвідування культурних заходів.