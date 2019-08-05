До початкової школи у Франції записали 15 овець
У школі Жуля Феррі оголосили про наміри закрити один з 11 класів, коли кількість учнів впаде з 266 до 261, повідомляє "Громадське".
На знак протесту пастух Мішель вирішив символічно записати до початкової школи декількох своїх овець. Він прийшов на акцію за межами школи, до якої долучилися близько 200 вчителів, учнів і посадовців, разом з 50-ма своїми вівцями.
Батьки та діти школярів тримали в руках плакати "Ми не вівці", "Керувати школою - не отарою".
Мер містечка Жан-Луї Маре підтвердив факт зарахування тварин до школи, вказує Le Parisien.
Мати одного з учнів, Гаелль Лавал зазначила, що «система освіти не пов'язана з аргументами на місяцях, а лише з цифрами», вказуючи на необхідність заповнити класи.
Газета додає, що дітям сподобалися їхні нові "однокласники".
"Те, що в школі є вівці, це супер! Я готовий взяти одну або дві у свій клас. Я впевнений, що вони будуть добре вчитися", - сказав 8-річний школяр.
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