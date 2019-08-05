Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До початкової школи у Франції записали 15 овець

Дітям сподобалися їхні нові "однокласники"
Фермер записав до початкової школи Жуля Феррі в селі Кре-ан-Бельдон 15 овець, аби уникнути закриття класу через скорочення кількості учнів.
До початкової школи у Франції записали 15 овець Фото:LP/Serge Pueyo

У школі Жуля Феррі оголосили про наміри закрити один з 11 класів, коли кількість учнів впаде з 266 до 261, повідомляє "Громадське".

На знак протесту пастух Мішель вирішив символічно записати до початкової школи декількох своїх овець. Він прийшов на акцію за межами школи, до якої долучилися близько 200 вчителів, учнів і посадовців, разом з 50-ма своїми вівцями.

Батьки та діти школярів тримали в руках плакати "Ми не вівці", "Керувати школою - не отарою".

Мер містечка Жан-Луї Маре підтвердив факт зарахування тварин до школи, вказує Le Parisien.

Мати одного з учнів, Гаелль Лавал зазначила, що «система освіти не пов'язана з аргументами на місяцях, а лише з цифрами», вказуючи на необхідність заповнити класи.

Газета додає, що дітям сподобалися їхні нові "однокласники".

"Те, що в школі є вівці, це супер! Я готовий взяти одну або дві у свій клас. Я впевнений, що вони будуть добре вчитися", - сказав 8-річний школяр.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 05 2019 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.