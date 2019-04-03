До полонених моряків підселили "спеціальних" співкамерників, - Полозов
"На даний час наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямку", - написав адвокат Микола Полозов у Facebook, повідомляє "Укрінформ".
Також Полозов зазначив, що "з першого дня військовополонені зазнали жорсткого психологічного тиску. З кожним з них проводили "бесіди" з метою отримати визнання своєї вини у скоєному злочині, або свідчення на себе або бойових товаришів. До деяких з них підселили "спеціальних" співкамерників".
Також він зазначив, що "позиція слідства полягає в тотальній забороні на побачення і телефонні переговори військовополонених з рідними". Проте, моряки вже написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення. "Цю стіну ми проб'ємо все одно", - переконаний Полозов.
Нагадаємо, що російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.
Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Усі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.
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