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До президентських виборів росія хоче націоналізувати "Яндекс" – ISW

11 серпня 2023, 10:08
До президентських виборів росія хоче націоналізувати
Фото: shakhty.su
Уряд росії намагається націоналізувати "Яндекс", аби контролювати інформаційний простір, готуючись до президентських виборів.

Про це йдеться в звіті ІSW.

Аналітики вважають, що кремль, ймовірно, намагається націоналізувати російський інтернет-гігант "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором перед президентськими виборами в рф в наступному році.

"Яндекс", ймовірно, намагався балансувати між кремлем і його закордонними керівними органами, але зараз, схоже, програє битву кремлю", - йдеться в звіті. 

кремль, схоже, змушує "Яндекс" продати або дистанціюватися від міжнародних дочірніх компаній, включно із сервісом таксі Yango Israel, щоб виконати російські закони про розкриття даних, які вимагають від "Яндекса" надавати всі дані користувачів – не лише користувачів в росії – Федеральній службі безпеки рф.

російський уряд раніше оштрафував "Яндекс" за невиконання цього закону, незважаючи на заяви "Яндекса" про те, що він не може надати запитувані дані.

росія також раніше оштрафувала гендиректора "Яндекса" Артема Савіновського за недотримання російських законів про цензуру, можливо, намагаючись змусити "Яндекс" дотримуватися російських законів про цензуру не лише в росії, але й у всьому світі, щоб підірвати його глобальну діяльність і базу користувачів.

ІТ-компанії раніше заявляли, що "Яндекс" прагне дотримуватися законів у кожній країні, де він працює, і засуджували російські зусилля щодо збору даних, стверджуючи, що вони надають дані про користувачів лише урядам користувачів у цій конкретній країні.

російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку "Яндекса" Олексій Кудрін намагався перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку контролюватиме особистий банкір путіна Юрій Ковальчук.

Екс гендиректор "Яндекса" Аркадій Волож публічно засудив вторгнення в Україну 10 серпня, і деякі російські інсайдерські джерела припустили, що заява Воложа була "білим прапором", який свідчить про те, що він погодився з тим, що Кремль, швидше за все, піде далі зі своїми припущеннями про формальну націоналізацію.

В "Яндексі" побоюються "відтоку мізків", якщо кремль все ж націоналізує "Яндекс", адже багато співробітників "Яндекса" покинули росію після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Кремль, ймовірно, знає про це занепокоєння так, як інвестори, пов'язані з кремлівськими чиновниками, а не з російськими державними установами, нещодавно подали заявки на купівлю "Яндекса".

Можлива передача "Яндекса" афілійованим особам першого заступника керівника адміністрації президента рф Сергія Кірієнка свідчить про те, що путін прагне винагородити Кірієнка за його особисту лояльність, особливо після заколоту групи "Вагнера" в червні.

РосіяЯндекснаціоналізація

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