До путіна приїде представник Індії, щоб обсудити "мирні угоди" по Україні

Він також візьме участь у зустрічі БРІКС

Про це пише індійський журнал India Today.

Радник з національної безпеки Індії Аджит Довал відвідає москву з 10 по 11 вересня, де зустрінеться з президентом рф Володимиром путіним і обговорить мирні зусилля, спрямовані на врегулювання триваючої російсько-української війни.

Під час свого візиту він візьме участь у зустрічі БРІКС.

На полях зустрічі БРІКС Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусій липневого саміту в москві.

Остання зустріч БРІКС відбулася в південноафриканському Йоганнесбурзі в 2023 році, де Доваль також представляв Індію.

Під час телефонної розмови з президентом рф путіним минулого місяця прем’єр-міністр Нарендра Моді повідомив йому, що Довал відвідає москву, щоб обговорити ідеї, пов’язані з миром, після його поїздки в Україну.

В серпні прем’єр-міністр Моді здійснив історичний візит до України, де він сказав президенту Володимиру Зеленському, що "діалог і дипломатія" є єдиним рішенням для припинення війни, запропонувавши особисто допомогти як друг для мирного посередництва з росією.

"Індія ніколи не була нейтралітетом у цій війні, ми на боці миру", - цитує його спільну заяву в українському уряді.

Візит прем’єр-міністра Моді в Україну відбувся після того, як його візит до рф, який привернув увагу газет, і обійми з президентом путіним викликали різку реакцію Заходу, а також Зеленського.

Президент України назвав цю зустріч "великим розчаруванням і нищівним ударом по мирних зусиллях".