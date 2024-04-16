До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів
До Румунії прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для навчання українських пілотів.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Румунії.
У відомстві повідомили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар проведе двосторонню зустріч зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен 17 квітня на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Моцорніце" в Борчеа.
Поки що незрозуміло, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники НАТО також використовують для навчання своїх льотчиків. Це не означає, що українські пілоти не готуються. Дванадцять людей – менше, ніж повна ескадрилья – мають бути готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та США.