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До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів

16 квітня 2024, 19:11
До Румунії прибудуть ще три F-16 для навчання українських пілотів
Винищувачі F-16 буде надано у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу.

До Румунії прибудуть ще три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів для навчання українських пілотів.

Про це повідомляє прес-служба  Міністерства оборони Румунії.

У відомстві повідомили, що міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар проведе двосторонню зустріч зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен 17 квітня на 86-й авіабазі "Лейтенант-авіатор Георге Моцорніце" в Борчеа.

"Ця подія пов'язана з прибуттям ще трьох літаків F-16 Fighting Falcon Королівських ВПС Нідерландів, які буде надано в розпорядження Європейського навчального центру F-16 у рамках програм підготовки пілотів для експлуатації винищувачів цього типу", - йдеться в повідомленні.
 

Поки що незрозуміло, коли українські пілоти розпочнуть навчання в центрі, розташованому на авіабазі Фетешті на південному сході Румунії, яку союзники НАТО також використовують для навчання своїх льотчиків. Це не означає, що українські пілоти не готуються. Дванадцять людей – менше, ніж повна ескадрилья – мають бути готові до бойових вильотів на F-16 до літа цього року після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та США.

Очікується, що українці матимуть змогу здійснювати бойові вильоти на F-16 до літа цього року. Але на той час, коли вони повернуться на батьківщину, Київ планує отримати декілька із 45 винищувачів, обіцяних союзниками.

 

Румуніявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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