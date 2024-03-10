До Санкт-Петербургу долетів дрон: вибухи і закривали аеропорт
Також влада заявила про збитий безпілотник.
Про це пише російське РИА Новости.
російська влада повідомила, що ангар горить на Волхонському шосе в Ленінградській області, попередньо, на площі 1 тисяча "квадратів".
Через пожежу постраждало двоє людей - заявили в МНС.
російська авіація заявила, що в "Пулково" з 17:00 введено обмеження для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден.
Пожежу було локалізовано, а обмеження на роботу в аеропорту "Пулково" знято.