До Санкт-Петербургу долетів дрон: вибухи і закривали аеропорт

В російському місті закривали аеропорт "Пулково", біля якого горів ангар на площі тисяча кв.метрів.

Також влада заявила про збитий безпілотник.

Про це пише російське РИА Новости.

російська влада повідомила, що ангар горить на Волхонському шосе в Ленінградській області, попередньо, на площі 1 тисяча "квадратів".

Через пожежу постраждало двоє людей - заявили в МНС.

російська авіація заявила, що в "Пулково" з 17:00 введено обмеження для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден.

Пожежу було локалізовано, а обмеження на роботу в аеропорту "Пулково" знято.