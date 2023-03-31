Двопартійна група сенаторів Сполучених штатів від Республіканської та Демократичної партій, внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року.

Про це розказала посол України в США Оксана Маркарова,

Повідомляє Європейська правда.

Законопроєкт, який внесли до Сенату підкреслює важливість Чорноморського регіону для національної безпеки Сполучених штатів Америки, європейської і глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії росії проти України.

Вперше такий законопроєкт внесли ще в липні минулого року. Його положення зберігаються в цьогорічному проєкті.

Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону.

Це повинно включити посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зав’язків між США та державами Чорноморського регіону.

Законопроєкт вимагає через 180 днів після його ухвалення представити міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС, поглиблення економічних зав’язків, зміцнення демократії та економічної безпеки та посилення допомоги у сфері безпеки з країнами регіону.

А також збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезацію систем розвідки операцій росії в регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізацію боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо.