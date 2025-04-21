До США почали повертатись літаки Boeing, призначені для Китаю – ЗМІ

Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на китайський імпорт до 145%

Реактивний літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, приземлився у американському виробничому центрі виробника літаків у неділю, ставши “жертвою” двосторонніх мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише The Guardian.

Літак 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на базі Boeing Field у Сіетлі о 18:11. Він був пофарбований у кольори авіакомпанії Xiamen Airlines.

Реактивний літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі та Гаваях під час свого зворотного шляху довжиною 8000 км, був одним із кількох реактивних літаків 737 MAX – бестселера Boeing, – які чекали в центрі комплектації Boeing в Чжоушані для остаточної обробки і поставки.