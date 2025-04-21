Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До США почали повертатись літаки Boeing, призначені для Китаю – ЗМІ

21 квітня 2025, 13:13
До США почали повертатись літаки Boeing, призначені для Китаю – ЗМІ
Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на китайський імпорт до 145%
Реактивний літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, приземлився у американському виробничому центрі виробника літаків у неділю, ставши “жертвою” двосторонніх мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.
 
Про це пише The Guardian.
 
Літак 737 MAX, призначений для китайської авіакомпанії Xiamen Airlines, приземлився на базі Boeing Field у Сіетлі о 18:11. Він був пофарбований у кольори авіакомпанії Xiamen Airlines.
 
Реактивний літак, який робив зупинки для дозаправки на Гуамі та Гаваях під час свого зворотного шляху довжиною 8000 км, був одним із кількох реактивних літаків 737 MAX – бестселера Boeing, – які чекали в центрі комплектації Boeing в Чжоушані для остаточної обробки і поставки.
 
Цього місяця Трамп підвищив базові тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай ввів 125% мито на американські товари.
 
Китайська авіакомпанія, яка приймає літаки Boeing, може постраждати від тарифів, враховуючи, що новий 737 MAX має ринкову вартість близько 55 мільйонів доларів, за даними IBA, авіаційної консалтингової компанії. Пекін розглядає способи підтримки авіакомпаній, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.
 
Минулого тижня повідомлялося, що уряд Китаю попросив китайські авіакомпанії призупинити закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній, таких як Boeing. На Китай припадає близько 20% очікуваного світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть.
 
У книзі замовлень Boeing було 130 літаків, запланованих на поставку китайським компаніям на кінець березня як для комерційних авіакомпаній, так і для лізингових фірм, повідомляє Airways Mag.

 

СШАКитайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О’Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Cуспільство
російська стратегія самосаботажу та українська стійкість. Розпорошеність створює проблеми – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 07:37
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Політика
Надія на скандинавсько-балтійський прагматизм. Дилема підтримки України та захисту з боку США – Крісті Раїк
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 15:38
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Політика
П'ять жовтих вогників. Які ознаки свідчать, що США і Китай розпочнуть війну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 12:25
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Політика
Що чекає на економіку України післязавтра? Залежить від Євросоюзу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 17 квітня 2025, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється