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До США прибув генпрокурор України

17 квітня 2023, 14:18
До США прибув генпрокурор України
Генеральний прокурор України Андрій Костін прибув до Сполучених Штатів Америки з робочим візитом.

Костін розпочав робочий візит до США з інтерв'ю "Голосу Америки". 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Генпрокурор заявив: "питання притягнення росії до відповідальності є головним завданням світового співтовариства на найближчу перспективу та залишається в центрі уваги двостороннього діалогу між Україною та  США”.

Також була обговорена консолідація зусиль для документування та розслідування злочинів росії, скоєних проти України, та розбудова мережі всеосяжної відповідальності за ці злочини.

“Маємо створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії, який матиме юрисдикцію над вищим військово-політичним керівництвом росії. Агресія росії – це глобальна війна. І реагування на злочин агресії також має бути глобальним", – сказав Костін.

Генеральний прокурор заявив про важливість виконання ордеру МКС щодо арешту президента росії володимира путіна за примусову депортацію українських дітей і компенсації завданих росією збитків за рахунок приватних та суверенних активів рф.

В рамках візиту Костін проведе ряд зустрічей для обговорення цих питань з американськими партнерами.

СШАгенпрокурорКостін

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