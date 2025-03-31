До столиці України прибули парламентарі з усієї Європи

Приїзд європейських політиків символізує підтримку, солідарність та довіру.

Сьогодні, 31 березня, до столиці України прибула делегація з 18-ти європейських країн.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Зазначається, що в Україну прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту.

"Цей візит - сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає", - зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

31 березня Україна відзначає річницю звільнення Бучі - міста, яке стало символом російських воєнних злочинів і незламності українського народу. Саме цього дня у 2022 році Сили оборони України завершили операцію зі звільнення міста від російських окупантів.