Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До суду пішла справа депутата, який морив голодом дитину, – прокуратура

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі
На Кіровоградщині правоохоронці направили до суду справу депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, який, за даними слідства, морив голодом власного сина.
До суду пішла справа депутата, який морив голодом дитину, – прокуратура Фото: kr.depo.ua

Мольченка та його дружину звинувачують у незакінченому замаху на вбивство їх малолітнього сина з особливою жорстокістю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під арештом, а перше підготовче засідання суду заплановане на 4 квітня.

Сім'я, в якій виховуються ще три дівчинки 2008, 2012 і 2017 років народження, раніше не стояла на обліку і сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило. Інші діти перебувають у візуально задовільному стані. Виснажену дитину забрали в лікарню.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.