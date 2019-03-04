CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Кіровоградщині правоохоронці направили до суду справу депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, який, за даними слідства, морив голодом власного сина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До суду пішла справа депутата, який морив голодом дитину, – прокуратура
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі
Фото: kr.depo.ua
Мольченка та його дружину звинувачують у незакінченому замаху на вбивство їх малолітнього сина з особливою жорстокістю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
Наразі підозрюваний перебуває під арештом, а перше підготовче засідання суду заплановане на 4 квітня.
Сім'я, в якій виховуються ще три дівчинки 2008, 2012 і 2017 років народження, раніше не стояла на обліку і сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило. Інші діти перебувають у візуально задовільному стані. Виснажену дитину забрали в лікарню.
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03 04 2019 13:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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