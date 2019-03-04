До суду пішла справа депутата, який морив голодом дитину, – прокуратура

На Кіровоградщині правоохоронці направили до суду справу депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, який, за даними слідства, морив голодом власного сина.

Мольченка та його дружину звинувачують у незакінченому замаху на вбивство їх малолітнього сина з особливою жорстокістю. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під арештом, а перше підготовче засідання суду заплановане на 4 квітня.

Сім'я, в якій виховуються ще три дівчинки 2008, 2012 і 2017 років народження, раніше не стояла на обліку і сигналів про неналежне виконання батьківських обов'язків не надходило. Інші діти перебувають у візуально задовільному стані. Виснажену дитину забрали в лікарню.