До Туреччини прибуло друге судно з українським зерном

За даними Marine Traffic, Aroyat вже пройшов Босфор і прямує до Єгипту.

До Туреччини прибув балкер Aroyat з українським зерном. Це друге цивільне судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.



Про це повідомляє видання France24.

Балкер Aroyat прибув до України під прапором Палау, у порту його завантажили 17 600 тоннами української пшениці. Тепер він прямує до Єгипту.



За даними сервісів Marine Traffic та Vessel Finder, судно Aroyat перебувало біля південного виходу з протоки Босфор о 03:00 за Гринвічем у неділю, 24 вересня