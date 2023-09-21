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До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном – Reuters

21 вересня 2023, 15:25
До Туреччини прибуло перше судно з українським зерном – Reuters
Фото з вільного доступу
Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні.

До турецької протоки Босфор прибуло вантажне судно Resilient Africa. Це перше судно із зерном з України, що зайшло до Чорного моря та вийшло з нього через тимчасовий коридор.

Про це пише видання Reuters.

Судно залишило український порт "Чорноморськ" 19 вересняз 3 000 т зерна на борту.

15 вересня балкер PUMA вийшов з Одеського морського порту. Він прямує до Босфору зерновим коридором.

А 17 вересня перші два цивільні судна скористалися тимчасовим морським коридором у напрямку України. Вони прибули до порту "Чорноморськ".

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