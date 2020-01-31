До України надійшов скраплений газ з Польщі - Оператор ГТС

Він також зазначав, що завдяки можливості проводити віртуальний імпорт Україні не потрібно будувати додаткових трубопроводів до Польщі для імпорту газу

Україна вперше імпортувала скраплений газ, який прийшов до України через морський термінал у Польщі. Постачальниками цього газу були США, Норвегія та Катар.

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, повідомляє "Громадське".

Зокрема, Макогон навів статистику постачання скрапленого газу до морського термінала у польському місті Свіноуйсце. Туди надійшло 57 танкерів зі скрапленим газом з Катару, 13 танкерів - зі США та 10 - з Норвегії.

"Частина цього газу уже в Україні", - зазначив Макогон.

Раніше Макогон казав, що Україна почала віртуальний імпорт газу з Польщі. Це передбачає, що фізично газ з Польщі не постачається, а країни проводять взаємозалік газових потоків.

"Уже почалося постачання газу з Польщі шляхом заміщення (віртуальний реверс) через газовимірювальну станцію Дроздовичі. Скажімо, якщо є заявка на транзит газу з Росії до Польщі обсягом 9 мільйонів кубометрів на добу і в цю ж добу є заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 2 мільйони кубометрів, то фактично через Україну транспортується лише 7 мільйонів кубометрів", - пояснював Макогон.

Він також зазначав, що завдяки можливості проводити віртуальний імпорт Україні не потрібно будувати додаткових трубопроводів до Польщі для імпорту газу.

Раніше стало відомо, що Нафтогаз почав переговори зі США про купівлю там скрапленого газу.

Скраплений газ до Європи постачається лише у спеціальні порти, що мають регазифікаційні установки та можуть переводити скраплений газ у газоподібну форму. Найближчий такий порт до України знаходиться у Польщі.

Нагадаємо, що газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів на доставку.