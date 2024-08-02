До України повернули тіла 250 загиблих Захисників

Вдалося повернути тіла загиблих Захисників з із шести напрямків фронту, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території росії.

В Україну повернули тіла 250 полеглих Оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснювалася відповідно до норм Женевських конвенцій.