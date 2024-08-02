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До України повернули тіла 250 загиблих Захисників

02 серпня 2024, 12:33
До України повернули тіла 250 загиблих Захисників
Фото: Координаційний штаб
Вдалося повернути тіла загиблих Захисників з із шести напрямків фронту, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території росії.
В Україну повернули тіла 250 полеглих Оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки. 
 
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
 
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 
 
Передача тіл загиблих військових здійснювалася відповідно до норм Женевських конвенцій. 
Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. 
 
Тіла Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
 
Востаннє повернення тіл загиблих Героїв відбулося у червні. Тоді додому на вічний спочинок повернулися 254 Захисники. 

 

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