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ПОЛІТИКА

До України повернули тіла тисячі загиблих

17 липня 2025, 13:32
До України повернули тіла тисячі загиблих
t.me/Koord_shtab
Правоохоронці згодом проведуть експертизи для ідентифікації тіл.

В Україну в рамках  репатріаційних заходів повернули тіла 1000 загиблих.

Про це повідомив у четвер, 17 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

В штабі зазначили, що за твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Щоправда раніше були випадки, коли із тілами загиблих українських захисників росіяни передавали також тіла власних військових.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Далі останки загиблих передадуть на експертизу до правоохоронних органів для ідентифікації репатрійованих тіл.

війназагиблі

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