До України прибула спікерка Сенату Польщі

Сьогодні до Києва приїхала Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цей візит є свідченням беззаперечної підтримки польським народом боротьби українців проти російського агресора. Вдячний Польщі за всебічну допомогу, надану Україні. Під час зустрічі ми обговорили безпекову ситуацію. Подякував за оборонну підтримку", - заявив спікер.

Голова парламенту додав, що під час розмови з парламентаркою Польщі окреслив пріоритети України, в тому числі додаткові системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, боєприпаси, бронетехніки, дрони, антидронові системи та далекобійні ракети.

Стефанчук подякував Польщі за підтримку інтеграції України до Євросоюзу і НАТО.

"В частині європейської інтеграції зазначив, що Україна виконала чотири кроки, визначені Єврокомісією у Пакеті розширення. І зараз вкрай важливе якнайшвидше схвалення переговорної рамки", – сказав спікер.

Спікерка верхньої палати парламенту Польщі Кідава-Блонська повідомила про свій візит в соцмережі. Вона опублікувада відео візиту до Стіни пам’яті в Києві та зустрічі зі Стефанчуком і віцеспікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк. Кідава-Блонська повідомила, що планує виступити у Верховній Раді.