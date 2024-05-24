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До України прибула спікерка Сенату Польщі

24 травня 2024, 15:23
До України прибула спікерка Сенату Польщі
Малгожата Кідава-Блонська. Фото: polradio.pl
Сьогодні до Києва приїхала Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська.

 Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цей візит є свідченням беззаперечної підтримки польським народом боротьби українців проти російського агресора. Вдячний Польщі за всебічну допомогу, надану Україні. Під час зустрічі ми обговорили безпекову ситуацію. Подякував за оборонну підтримку", - заявив спікер. 

Голова парламенту додав, що під час розмови з парламентаркою Польщі окреслив пріоритети України, в тому числі додаткові системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, боєприпаси, бронетехніки, дрони, антидронові системи та далекобійні ракети.

Стефанчук подякував Польщі за підтримку інтеграції України до Євросоюзу і НАТО.

"В частині європейської інтеграції зазначив, що Україна виконала чотири кроки, визначені Єврокомісією у Пакеті розширення. І зараз вкрай важливе якнайшвидше схвалення переговорної рамки", – сказав спікер.

Спікерка верхньої палати парламенту Польщі Кідава-Блонська повідомила про свій візит в соцмережі. Вона опублікувада відео візиту до Стіни пам’яті в Києві та зустрічі зі Стефанчуком і віцеспікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк. Кідава-Блонська повідомила, що планує виступити у Верховній Раді.

 
ПольщавізитМалгожата Кідава-Блонська

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