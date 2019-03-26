До України прибули більше сотні канадських спостерігачів

"Загалом під час цьогорічних виборів в Україні Канада забезпечить до 500 коротко- та довготермінових спостерігачів"

Для моніторингу за президентськими виборами до України прибули 110 короткотермінових канадських спостерігачів.

"Спостерігачі за виборами безпосередньо підтримують демократію, тож сьогодні 110 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами прибули до України", - сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

Вона нагадала, що короткотермінові спостерігачі приєднаються до довготермінових, які вже місяць перебувають в Україні, у "моніторингу усіх аспектів майбутніх президентських виборів в Україні".

За словами Фріланд, Канада виділила $24 мільйони на втілення виборчої реформи в Україні, збільшення участі у голосуванні жінок і представників меншин, а також на покращення урядування. До цієї суми входить також фінансова підтримка спостережної місії ОБСЄ.

"Загалом під час цьогорічних виборів в Україні Канада забезпечить до 500 коротко- та довготермінових спостерігачів", - наголосила міністр.

Вона додала, що Канада по-різному підтримує Україну, у тому числі шляхом надання фінансової та безпекової допомоги, тренування військових та запровадження санкцій проти Росії.

"У липні в Торонто уряд Канади також прийме третю міжнародну конференцію щодо реформ в Україні, покликану посприяти широким економічним та демократичним реформам в Україні", - підсумувала Фріланд.

Нагадаємо: канадські коротко- та довготермінові місії спостереження за виборами в Україні очолює колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

Нагадаємо, що за голосуванням на виборах стежитимуть майже 2,5 тисячі осіб.