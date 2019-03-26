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До України прибули більше сотні канадських спостерігачів

"Загалом під час цьогорічних виборів в Україні Канада забезпечить до 500 коротко- та довготермінових спостерігачів"
Для моніторингу за президентськими виборами до України прибули 110 короткотермінових канадських спостерігачів.
До України прибули більше сотні канадських спостерігачів Фото: google.com

"Спостерігачі за виборами безпосередньо підтримують демократію, тож сьогодні 110 канадських короткотермінових спостерігачів за виборами прибули до України", - сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

Вона нагадала, що короткотермінові спостерігачі приєднаються до довготермінових, які вже місяць перебувають в Україні, у "моніторингу усіх аспектів майбутніх президентських виборів в Україні".

За словами Фріланд, Канада виділила $24 мільйони на втілення виборчої реформи в Україні, збільшення участі у голосуванні жінок і представників меншин, а також на покращення урядування. До цієї суми входить також фінансова підтримка спостережної місії ОБСЄ.

"Загалом під час цьогорічних виборів в Україні Канада забезпечить до 500 коротко- та довготермінових спостерігачів", - наголосила міністр.

Вона додала, що Канада по-різному підтримує Україну, у тому числі шляхом надання фінансової та безпекової допомоги, тренування військових та запровадження санкцій проти Росії.

"У липні в Торонто уряд Канади також прийме третю міжнародну конференцію щодо реформ в Україні, покликану посприяти широким економічним та демократичним реформам в Україні", - підсумувала Фріланд.

Нагадаємо: канадські коротко- та довготермінові місії спостереження за виборами в Україні очолює колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

Нагадаємо, що за голосуванням на виборах стежитимуть майже 2,5 тисячі осіб.

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26 03 2019 22:58
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