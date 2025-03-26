До України прибули глава МЗС і міністерка праці та інтеграції Норвегії

До України прибули міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде та міністр праці та інтеграції Тоньє Бренна.

Норвезькі політики зустрінуться з українськими колегами, а також промоніторять результати норвезької підтримки.

"Важливо, що ми демонструємо свою підтримку Україні, подорожуючи сюди та відвідуючи український уряд, громадянське суспільство та міжнародні організації, які виконують життєво важливу роботу. Приємно подорожувати разом із міністром праці та інклюзії, тому що норвезька підтримка України є широкою та охоплює всі сфери норвезької політики", – зазначив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

А Тоньє Бренна заявила, що на зустрічах з українською владою "пообіцяють довгострокову прихильність". Міністр праці та інклюзії в Україні вперше. Вона відповідає за інтеграцію українців, які проживають у Норвегії. І, як йдеться у повідомленні, цей візит важливий для розуміння, чи будуть гарантії того, що ті українці, які зрештою захочуть повернутися, зможуть зробити це.

"Ми повинні гарантувати, що ті, хто бажає повернутися, потраплять до все ще добре функціонуючого суспільства добробуту. Наш внесок зараз полягає в тому, щоб продовжувати піклуватися про українців у норвезьких муніципалітетах і водночас робити все можливе, щоб сприяти відбудові. Припинення війни зараз не зробить норвезьку підтримку менш актуальною. Країна буде відбудована, переселенці колись повернуться. У нинішній ситуації на нас чекає величезна робота навіть у той день, коли настане мир", – розповіла Бренна.