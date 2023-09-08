До України прибули перші танки Leopard 1 від трьох країн

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків.

До України прибули перші танки Leopard 1, передані Данією, Німеччиною та Нідерландами.

Про це заявили у Збройних силах Данії, повідомляє AFP.

"Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", – йдеться у заяві данських Збройних сил.

Данські війська в Німеччині навчають українські сили роботі з цією бронетехнікою.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти битву, яку вони ведуть зараз", – сказав командувач армії Арпе Нільсен.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці".